आदिवासियों की बदली तकदीर खपरैल घर से शुरू हुई मार्शल बुनकर समिति

कजरी गांव के आदिवासी युवा सुरेश मुर्मू की मेहनत ने मार्शल बुनकर समिति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2012 में स्थापित इस समिति ने कच्चे माल और सरकारी सहायता के माध्यम से विकास किया। अब यह समिति देशभर के महानगरों में अपने उत्पाद बेच रही है और ई-कॉमर्स में शामिल होने की योजना बना रही है।

खपरैल घर से शुरू हुई मार्शल बुनकर समिति किस्सा कजरी कॉटन का

चुरचू हजारीबाग प्रतिनिधि । हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत बहेरा पंचायत के कजरी गांव स्थित भुरकुंडा टोला के संथाल आदिवासी युवा सुरेश मुर्मू की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने एक स्थानीय पहल को राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। 21 नवंबर 2012 को शुरू हुई यह कहानी आज झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है। सुरेश द्वारा गठित मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की शुरुआत एक साधारण खपरैल घर से मात्र 13 सदस्यों दस महिला और तीन पुरुष के साथ हुई थी। शुरुआती दिनों में समिति ने बैंक से ऋण लेकर सात हैंडलूम, चार चरखी और 1 धागा घुमाने वाला ड्रम प्राप्त किया। अपनी मेहनत के बल पर समिति ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 75,000 रुपये का टर्नओवर हासिल किया। इसके बाद कॉटन मिक्स साड़ी, दुपट्टा, गमछा और शर्ट के कपड़ों की खुदरा बिक्री करते हुए 2016-2017 तक छह से आठ लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया।

सरकारी और कॉर्पोरेट सहयोग से मिला विस्तार समय के साथ इस आदिवासियों द्वारा संचालित समिति का दायरा लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2022-2023 में जिला प्रशासन की ओर से समिति को एक हैंडलूम प्रशिक्षण भवन, 25 सिलाई मशीनें और एक जनरेटर प्रदान किया गया। वर्तमान में इस समिति से 101 सदस्य जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सीसीएल के सीएसआर फंड के माध्यम से नेचुरल डाई कलर से वस्त्र निर्माण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया और सीसीएल के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए थोक ऑर्डर मिलने लगे। सीसीएल डीएमएफटी मद से कच्चे माल की उपलब्धता ने समिति के कामकाज को और गति दी।

देश के कई महानगरों तक पहुंच वर्तमान में यह समिति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ट्राइफेड सीएसआर और ई-अनुदान के तहत पंजीकृत है। ट्राइफेड और डीएमएफटी के सहयोग से इस समिति द्वारा निर्मित वस्त्र झारखंड के अलावा दिल्ली, जम्मू और दक्षिण भारत के ऊंटी सहित देश के विभिन्न महानगरों में विशेष शिविरों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। इस पूरे सफर में अध्यक्ष सह प्रबंधक सुरेश मुर्मू का निरंतर योगदान और कुशल नेतृत्व रहा है, जिनके प्रयासों से यह समिति आज आदिवासी समाज के लिए आत्मनिर्भरता और सफलता का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी है।अब समिति का अपना वेबसाइट है और निर्मित उत्पादों को जल्द ई कॉमर्स शाईट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,मिशो जैसे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराने कि योजना है।

फोटो चुरचू 01

आदिवासी बहनें कजरी गांव में वस्त्र निर्माण में कार्यरत