समझौता लागू नहीं हुआ तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी
गुवा में सारंडा के रांजाबुरु लौह अयस्क क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पूर्व में हुए समझौते का पालन नहीं होने पर 10 अगस्त से खदान का उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दी जाएगी।
गुवा। सारंडा के रांजाबुरु लौह अयस्क क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। खदान प्रभावित गांवों के मुंडा-मानकी, ग्रामीणों और सारंडा विकास समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 9 अगस्त तक पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू नहीं किया गया तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान का उत्पादन, लौह अयस्क डिस्पैच और ट्रांसपोर्टिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। गंगदा पंचायत के मुखिया राजू शांडिल ने आरोप लगाया कि मंत्री, जिला प्रशासन, सेल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में 18 प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, 75 प्रतिशत स्थानीय रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण, जल छिड़काव और ट्रांसपोर्टिंग में स्थानीय भागीदारी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने ठेका कंपनी पर बाहरी लोगों को रोजगार देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मांगें पूरी नहीं हुईं तो व्यापक आंदोलन के साथ खदान का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें