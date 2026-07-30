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समझौता लागू नहीं हुआ तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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गुवा में सारंडा के रांजाबुरु लौह अयस्क क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पूर्व में हुए समझौते का पालन नहीं होने पर 10 अगस्त से खदान का उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दी जाएगी।

समझौता लागू नहीं हुआ तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी
समझौता लागू नहीं हुआ तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी

गुवा। सारंडा के रांजाबुरु लौह अयस्क क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। खदान प्रभावित गांवों के मुंडा-मानकी, ग्रामीणों और सारंडा विकास समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 9 अगस्त तक पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू नहीं किया गया तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान का उत्पादन, लौह अयस्क डिस्पैच और ट्रांसपोर्टिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। गंगदा पंचायत के मुखिया राजू शांडिल ने आरोप लगाया कि मंत्री, जिला प्रशासन, सेल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में 18 प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, 75 प्रतिशत स्थानीय रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण, जल छिड़काव और ट्रांसपोर्टिंग में स्थानीय भागीदारी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं हुआ।

ग्रामीणों ने ठेका कंपनी पर बाहरी लोगों को रोजगार देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मांगें पूरी नहीं हुईं तो व्यापक आंदोलन के साथ खदान का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा।

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