रक्सौल में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

रक्सौल। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने नेपाल से शरीर में छिपाकर गांजा ला रहे एक तस्कर राजेश्वर महतो को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2.310 किलोग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ तथा एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमेध कुमार महतो ने बताया कि 4 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से अपने शरीर में गांजा छिपाकर रक्सौल रेलवे ढाला के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला है। सूचना के सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।गठित

टीम ने रक्सौल रेलवे ढाला (अवकारी थाना) के समीप घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान राजेश्वर महतो निवासी विशुनपुरवा वार्ड संख्या-12, थाना तुरकौलिया, जिला पूर्वी चम्पारण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस संबंध में रक्सौल थाना में कांड संख्या-379/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा नेपाल से किस नेटवर्क के माध्यम से लाया जा रहा था और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जानी थी। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो, पुलिस अवर निरीक्षक अमन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गौरव कुमार, मद्यनिषेध निरीक्षक सोनू कुमार तथा रक्सौल थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।