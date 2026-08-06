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बैजनाथ धाम के लिए मेहनगर से रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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बाबा धाम के लिए रवाना हुआ कांवरिया जत्था मेहनगर (आजमगढ़) स्थानीय नगर पंचायत  से सावन माह के पावन अवसर पर बुधवार को मेहनगर से कांवरिया संघ का एक जत्थ

बैजनाथ धाम के लिए मेहनगर से रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

मेहनगर (आजमगढ़) स्थानीय नगर पंचायत  से सावन माह के पावन अवसर पर बुधवार को मेहनगर से कांवरिया संघ का एक जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर), बाबा बासुकीनाथ धाम (झारखंड) एवं काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक एवं दर्शन-पूजन के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर हरिप्रसाद पांडेय, मीनू, देवांश, संजय मद्देशिया, संजय सरोज, मोहन गुप्ता, राजन मोदनवाल, दिनेश मद्देशिया, भोलू दिवाकर गुप्ता, राजू सोनकर सहित अन्य शिवभक्त कांवरियों ने "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की।श्रद्धालु

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बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ एवं काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पवित्र जल अर्पित करेंगे। रवाना होने के समय परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने कांवरियों का स्वागत कर उनके मंगलमय एवं सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं। हरिप्रसाद पांडे ने बताया कि सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर की यात्रा करके कावर के  दोनो पात्र में जल भरकर एक बाबा बैजनाथ धाम दूसरा जल बाबा बसुकीनाथ मैं जलाभिषेक होगा।

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