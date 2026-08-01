लोन सेटलमेंट के नाम पर किसान से 20 हजार की ठगी

लोन सेटलमेंट के नाम पर एक युवक से हजारों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने ठगी का शिकार होने पर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्राम दयानतनगर मोटा निवासी विवेक कुमार पुत्र रनपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में एसबीआई भोगांव शाखा से केसीसी के माध्यम से 1.40 लाख का लोन लिया था। फसलों के नुकसान के कारण वह समय पर लोन अदा नहीं कर सके। विवेक के अनुसार, बीते वर्ष 10 सितंबर को अशोक यादव निवासी नगला मोतीराम राहिन, थाना चौबिया, इटावा और रोहित निवासी शिवपुरी, थाना एलाऊ उनके घर आए।

खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए उन्होंने लोक अदालत का नोटिस दिखाया और चेतावनी दी कि यदि ₹20 हजार में लोन सेटल नहीं कराया गया, तो उनके खेतों की नीलामी हो जाएगी। डर के कारण पीड़ित ने 11 सितंबर को बैंक शाखा के बाहर ₹20 हजार आरोपियों को सौंप दिए। हालांकि, अशोक ने वह रकम बैंक में जमा नहीं की और न ही सेटलमेंट कराया। ठगी का अहसास होने पर जब रुपये वापस मांगे गए, तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी क्षेत्र के अन्य कई लोगों से भी इसी तरह ठगी कर चुका है। इस संबंध में एसबीआई भोगांव के शाखा प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि वह छुट्टी पर हैं और वापस लौटकर मामले की जांच करेंगे।