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पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक हटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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लनामिवि में पीएचडी एडमिशन टेस्ट (पीएटी)-2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। राज्यपाल ने नामांकन प्रक्रिया जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों की निराशा दूर हुई है। राज्यपाल सचिवालय ने पहले परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब प्रक्रिया फिर से जारी है।

पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक हटी

राजीव रंजन झा,दरभंगा। लनामिवि अंतर्गत पीएचडी एडमिशन टेस्ट (पीएटी)-2024 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने लनामिवि को पीएटी-2024 की प्रक्रिया जारी रखते हुए नामांकन पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पूर्व 15 जुलाई को राज्यपाल सचिवालय ने पीएटी-2024 का विज्ञापन रद्द कर बिहार राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश एवं नियमावली, 2026 के तहत नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी कर दिया था। इसके साथ ही पीएटी-2024 की चल रही प्रक्रिया पर विराम लग गया था।

राज्यपाल के निर्देश

पीएटी में सफलता प्राप्त कर काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों को इस निर्देश से निराशा हाथ लगी थी। इनमें से कई अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी करने का यह अंतिम मौका था। हालांकि 11 अगस्त को राज्यपाल के अपर सचिव संजय कुमार ने कुलसचिव को भेजे पत्र में इस रोक को वापस लेते हुए नामांकन प्रक्रिया को जारी करने का निर्देश दे दिया है।

नवीनतम दिशा-निर्देश

गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद विवि प्रशासन ने पीएटी-2024 परीक्षा के आयोजन के बाद मई 2026 में प्रकाशित परीक्षाफल के बाद नामांकन प्रक्रिया के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसी आलोक में मंगलवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पीएटी के स्थान पर यूजीसी-नेट स्कोर के तहत पीएचडी में नामांकन लिए जाने के संबंध में राज्यपाल सचिवालय से दो जून 2026 को दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा पीएटी-2024 के परीक्षा परिणाम निर्गत दिशा-निर्देश से पूर्व मई 2026 में ही प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसे में पीएटी-2024 की प्रक्रिया निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका-4 की परिधि से बाहर हैं।

विवि प्रशासन का अनुरोध

बता दें कि दो जून 2026 को राज्यपाल सचिवालय से जारी दिशा-निर्देश की कंडिका-4 के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने पीएटी के माध्यम से पीएचडी प्रवेश के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा अभी आयोजित नहीं की है, या ऐसी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें तत्काल ऐसे विज्ञापनों को वापस लेने और चल रही प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा कंडिका-3 के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने पहले ही पीएटी के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश (पीएटी-2024/2025) की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे बिना प्रवेशित बैचों को प्रभावित किए ऐसे कार्यक्रमों को जारी रख सकते हैं।

राज्यपाल का सम्यक विचार

चूंकि लनामिवि में पीएटी-2024 की प्रक्रिया नवंबर 2025 में ही शुरू हो गई थी, जनवरी में परीक्षा संपन्न हो गई और मई में परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए थे। इसी को आधार मानते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा सम्यक विचारोपरांत पीएटी-2024 की प्रक्रिया पर रोक के 15 जुलाई के निर्देश पर रोक लगाते हुए प्रक्रिया जारी रखने एवं नामांकन पूर्ण करने का निर्देश प्रदान किया गया है। बता दें कि इस दौरान पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पर रोक का विरोध करते हुए जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए थे और न्यायालय में भी याचिका दायर करने की तैयारी चल रही थी। इस बीच राज्यपाल सचिवालय से पत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।

पीएटी-2024 की अधिसूचना

गौरतलब है कि पीएटी-2024 की अधिसूचना 24 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर बाद में 11 एवं 12 जनवरी को भी आवेदन का पोर्टल खोला गया था। 23 विषयों में कुल 4032 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 925 को यूजीसी नेट, पीएटी, आइसीएसएआर, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कोटि के आवेदक होने के कारण पीएटी से छूट प्राप्त थी, जबकि शेष अभ्यर्थियों को पीएटी में शामिल होना था।

परीक्षा परिणाम

31 जनवरी को शहर के सात केंद्रों पर पीएटी का आयोजन किया गया था। चार विषयों की रद्द परीक्षा का पुन: आयोजन नौ फरवरी को किया गया। कुल दो हजार 498 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग तीन माह बाद आठ मई को पीएटी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें में 831 परीक्षार्थी (33.27 फीसदी) परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए थे।

सामान्य प्रश्न

लनामिवि में पीएचडी एडमिशन टेस्ट (पीएटी)-2024 के लिए किसकी स्वीकृति मिली है?
राज्यपाल सह कुलाधिपति ने पीएटी-2024 की प्रक्रिया जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
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