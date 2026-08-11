पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक हटी

राज्यपाल के निर्देश

नवीनतम दिशा-निर्देश

विवि प्रशासन का अनुरोध

राज्यपाल का सम्यक विचार

पीएटी-2024 की अधिसूचना

परीक्षा परिणाम

पीएटी में सफलता प्राप्त कर काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों को इस निर्देश से निराशा हाथ लगी थी। इनमें से कई अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी करने का यह अंतिम मौका था। हालांकि 11 अगस्त को राज्यपाल के अपर सचिव संजय कुमार ने कुलसचिव को भेजे पत्र में इस रोक को वापस लेते हुए नामांकन प्रक्रिया को जारी करने का निर्देश दे दिया है।गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद विवि प्रशासन ने पीएटी-2024 परीक्षा के आयोजन के बाद मई 2026 में प्रकाशित परीक्षाफल के बाद नामांकन प्रक्रिया के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसी आलोक में मंगलवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पीएटी के स्थान पर यूजीसी-नेट स्कोर के तहत पीएचडी में नामांकन लिए जाने के संबंध में राज्यपाल सचिवालय से दो जून 2026 को दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा पीएटी-2024 के परीक्षा परिणाम निर्गत दिशा-निर्देश से पूर्व मई 2026 में ही प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसे में पीएटी-2024 की प्रक्रिया निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका-4 की परिधि से बाहर हैं।बता दें कि दो जून 2026 को राज्यपाल सचिवालय से जारी दिशा-निर्देश की कंडिका-4 के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने पीएटी के माध्यम से पीएचडी प्रवेश के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा अभी आयोजित नहीं की है, या ऐसी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें तत्काल ऐसे विज्ञापनों को वापस लेने और चल रही प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा कंडिका-3 के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने पहले ही पीएटी के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश (पीएटी-2024/2025) की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे बिना प्रवेशित बैचों को प्रभावित किए ऐसे कार्यक्रमों को जारी रख सकते हैं।चूंकि लनामिवि में पीएटी-2024 की प्रक्रिया नवंबर 2025 में ही शुरू हो गई थी, जनवरी में परीक्षा संपन्न हो गई और मई में परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए थे। इसी को आधार मानते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा सम्यक विचारोपरांत पीएटी-2024 की प्रक्रिया पर रोक के 15 जुलाई के निर्देश पर रोक लगाते हुए प्रक्रिया जारी रखने एवं नामांकन पूर्ण करने का निर्देश प्रदान किया गया है। बता दें कि इस दौरान पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पर रोक का विरोध करते हुए जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए थे और न्यायालय में भी याचिका दायर करने की तैयारी चल रही थी। इस बीच राज्यपाल सचिवालय से पत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।गौरतलब है कि पीएटी-2024 की अधिसूचना 24 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर बाद में 11 एवं 12 जनवरी को भी आवेदन का पोर्टल खोला गया था। 23 विषयों में कुल 4032 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 925 को यूजीसी नेट, पीएटी, आइसीएसएआर, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कोटि के आवेदक होने के कारण पीएटी से छूट प्राप्त थी, जबकि शेष अभ्यर्थियों को पीएटी में शामिल होना था।31 जनवरी को शहर के सात केंद्रों पर पीएटी का आयोजन किया गया था। चार विषयों की रद्द परीक्षा का पुन: आयोजन नौ फरवरी को किया गया। कुल दो हजार 498 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग तीन माह बाद आठ मई को पीएटी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें में 831 परीक्षार्थी (33.27 फीसदी) परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए थे।