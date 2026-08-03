स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 10 से होगी शुरू
लीड युवा पेज विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया कार्यक्रम स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 10 अगस्त से होगी शुरू, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया कार्यक्रम
बेगूसराय,हमारे प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (सत्र 2024-28) के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। 31 अगस्त तक संचालित होने वाली यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।
परीक्षा की समय सारणी
प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 1:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम के अनुसार 10 से 20 अगस्त तक मेजर विषयों की परीक्षाएं होंगी। मेजर विषयों को कुल छह ग्रुप में बांटा गया है। मेजर विषयों की परीक्षाएं ग्रुप के आधार पर ली जाएगी। जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रथम दिन 10 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए तथा द्वितीय पाली में ग्रुप बी में शामिल विषयों के पांचवें पत्र की परीक्षा आयोजित होगी। 11 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप सी तथा द्वितीय पाली में ग्रुप डी के विषयों की पांचवें पत्र की परीक्षा होगी। 12 अगस्त को प्रथम पाली में ग्र्रुप ई, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप एफ के विषयों की पांचवें पत्र की परीक्षा होगी। इसी प्रकार 13 अगस्त को ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, 14 अगस्त को ग्रुप सी तथा ग्रुप डी, जबकि 17 अगस्त को ग्रुप ई एवं ग्रुप एफ के विषयों की छठे पत्र की परीक्षा ली जाएगी। 18 अगस्त को ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, 19 अगस्त को ग्रुप सी तथा ग्रुप डी, जबकि 20 अगस्त को ग्रुप ई तथा ग्रुप एफ के विषयों के सातवें पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मेजर विषयों की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद माइनर विषयों की परीक्षाएं शुरू होगी। 21 अगस्त को प्रथम पाली में इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स एवं मैथिली जबकि द्वितीय पाली में जंतु विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इकोनॉमिक्स एवं रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा होगी। 22 अगस्त को प्रथम पाली में पर्शियन, एआईएच, समाजशास्त्र, एलएसडब्ल्यू, फिलॉसफी एवं भूगोल जबकि द्वितीय पाली में अंग्रेजी, हिन्दी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैनेजमेंट अकाउंट एवं कन्ज्यूमर बिहेवियर विषय की परीक्षा होगी। 25 अगस्त को प्रथम पाली में गणित, भौतिकी एवं मनोविज्ञान जबकि द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान, बॉटनी एवं होम साइंस विषय की परीक्षा होगी। एबीलिटी इन्हान्समेंट कोर्स (एईसी) की परीक्षाएं माइनर विषयों की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शुरू होगी। इसके अंतर्गत 27 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए एवं बी के कला विषयों, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप सी एवं डी के कला विषयों के एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी। 29 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ई एवं एफ के कला विषयों की एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राओं की एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी। अंतिम दिन 31 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए से सी तक के सभी विषयों की, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप डी से एफ के सभी विषयों की एनएसएस पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।
परीक्षा केंद्रों की जानकारी
बेगूसराय में बनाये गये परीक्षा केंद्र बेगूसराय जिले में आठ परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। जीडी कॉलेज में एसके महिला कॉलेज, एसबीएसएस कॉलेज में एमआरजेडी कॉलेज, आरबीएस कॉलेज तेयाय में आरसीएसएस कॉलेज बीहट, आरसीएसएस कॉलेज बीहट में एपीएसएम कॉलेज बरौनी, एपीएसएम कॉलेज बरौनी में आरबीएस कॉलेज तेयाय, आरसी कॉलेज मंझौल में एसबीएसएस कॉलेज, एसके महिला कॉलेज में आरसीएस कॉलेज मंझौल व एमआरजेडी कॉलेज में जीडी कॉलेज का परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के मेजर विषयों के ग्रुप
ग्रुप ए - इतिहास, एलएसडब्ल्यू, पर्शियन, एंथ्रोपोलॉजी ग्रुप बी - अकाउंट, एचआरएम, मार्केटिंग, संस्कृत, मैथिली ग्रुप सी - भूगोल, जंतु विज्ञान, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स ग्रुप डी - बॉटनी, हिन्दी, समाजशास्त्र, उर्दू, रूरल इकोनॉमिक्स, एआईएच, राजनीति विज्ञान ग्रुप ई - मनोविज्ञान, भौतिकी, अंग्रेजी, संगीत एवं नृत्य ग्रुप एफ - रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान, गणित रिपोर्टर:प्रवीण कुमार
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
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