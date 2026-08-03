स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 10 से होगी शुरू

परीक्षा की समय सारणी

प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 1:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम के अनुसार 10 से 20 अगस्त तक मेजर विषयों की परीक्षाएं होंगी। मेजर विषयों को कुल छह ग्रुप में बांटा गया है। मेजर विषयों की परीक्षाएं ग्रुप के आधार पर ली जाएगी। जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रथम दिन 10 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए तथा द्वितीय पाली में ग्रुप बी में शामिल विषयों के पांचवें पत्र की परीक्षा आयोजित होगी। 11 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप सी तथा द्वितीय पाली में ग्रुप डी के विषयों की पांचवें पत्र की परीक्षा होगी। 12 अगस्त को प्रथम पाली में ग्र्रुप ई, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप एफ के विषयों की पांचवें पत्र की परीक्षा होगी। इसी प्रकार 13 अगस्त को ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, 14 अगस्त को ग्रुप सी तथा ग्रुप डी, जबकि 17 अगस्त को ग्रुप ई एवं ग्रुप एफ के विषयों की छठे पत्र की परीक्षा ली जाएगी। 18 अगस्त को ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, 19 अगस्त को ग्रुप सी तथा ग्रुप डी, जबकि 20 अगस्त को ग्रुप ई तथा ग्रुप एफ के विषयों के सातवें पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मेजर विषयों की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद माइनर विषयों की परीक्षाएं शुरू होगी। 21 अगस्त को प्रथम पाली में इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स एवं मैथिली जबकि द्वितीय पाली में जंतु विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इकोनॉमिक्स एवं रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा होगी। 22 अगस्त को प्रथम पाली में पर्शियन, एआईएच, समाजशास्त्र, एलएसडब्ल्यू, फिलॉसफी एवं भूगोल जबकि द्वितीय पाली में अंग्रेजी, हिन्दी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैनेजमेंट अकाउंट एवं कन्ज्यूमर बिहेवियर विषय की परीक्षा होगी। 25 अगस्त को प्रथम पाली में गणित, भौतिकी एवं मनोविज्ञान जबकि द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान, बॉटनी एवं होम साइंस विषय की परीक्षा होगी। एबीलिटी इन्हान्समेंट कोर्स (एईसी) की परीक्षाएं माइनर विषयों की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शुरू होगी। इसके अंतर्गत 27 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए एवं बी के कला विषयों, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप सी एवं डी के कला विषयों के एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी। 29 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ई एवं एफ के कला विषयों की एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राओं की एनसीसी पत्र की परीक्षा होगी। अंतिम दिन 31 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए से सी तक के सभी विषयों की, जबकि द्वितीय पाली में ग्रुप डी से एफ के सभी विषयों की एनएसएस पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।