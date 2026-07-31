स्वच्छता व सामाजिक विकास पर साथ काम करने की बनी सहमति

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं डॉ. बिन्देश्वर पाठक रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दों पर काम होगा। कुलपति ने समाज की ओर विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को बढ़ाने की बात कही।

राजीव रंजन झा,दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं डॉ. बिन्देश्वर पाठक रिसर्च फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, नई दिल्ली के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से दोनों संस्थान स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन, सामुदायिक विकास, नीति-आधारित अनुसंधान, कौशल विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) गवर्नेंस तथा सतत विकास जैसे विषयों पर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस अवसर पर कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह एमओयू केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का विस्तार है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के चारों जिलों में आगामी एक वर्ष के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि स्वच्छता, शिक्षा, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक नवाचार तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में ठोस कार्यक्रम संचालित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि डॉ. बिन्देश्वर पाठक के विचारों और उनके सामाजिक सरोकारों को जन-जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी。

डॉ. बिन्देश्वर पाठक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियाँ डॉ. बिन्देश्वर पाठक रिसर्च फाउंडेशन के उप निदेशक एवं सुलभ इंटरनेशनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुतीर्थ साहारिया ने फाउंडेशन की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय सीवर प्रणाली की अवधारणा, स्वच्छता से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करने की आवश्यकता तथा सामुदायिक सशक्तिकरण में स्वच्छता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अवसंरचना का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, समानता और मानवीय गरिमा से जुड़ा आंदोलन है।

गुणात्मक अनुसंधान पर कार्यशालाएँ डॉ. साहारिया ने बताया कि एमओयू के अंतर्गत विश्वविद्यालय में गुणात्मक अनुसंधान पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शिक्षकों एवं शोधार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी योजना है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, सार्वजनिक नीति, सामाजिक नवाचार एवं सतत विकास जैसे उभरते विषयों पर संयुक्त शोध एवं अकादमिक गतिविधियों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

विश्वविद्यालय की भूमिका सुलभ इंटरनेशनल के सलाहकार जीपी उपाध्याय (सेवानिवृत्त आईएएस) ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय की वास्तविक भूमिका केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करना है। डॉ. बॉबी लूथरा (क्वालिटेटिव लीड रिसर्चर) एवं संजय सुमन (लीड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर) ने भी अपने विचार व्यक्त किए और विश्वविद्यालय के साथ दीर्घकालिक सहयोग का विश्वास व्यक्त किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हांसदा, आईक्यूएसी निदेशक डॉ. मो. ज़्या हैदर, एमओयू नोडल पदाधिकारी डॉ. मनु राज शर्मा, खेल पदाधिकारी डॉ. अमृत कुमार झा, उप कुलसचिव (प्रथम) डॉ. उमाकांत पासवान, विकास पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार, डॉ. शुशोवन बनिक, डॉ. अतनु बनर्जी, डॉ. सारिका पांडेय, डॉ. लक्ष्मी कुमारी, डॉ. प्राची मारवाह, डॉ. गंगेश कुमार झा, डॉ. अंकित सिंह, डॉ. अमिताभ, डॉ. जमाल, आईक्यूएसी कार्यालय के सदस्य तथा विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि डॉ. बिन्देश्वर पाठक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना पद्म विभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक की सामाजिक परिवर्तन, स्वच्छता, गरिमामय जीवन, सामाजिक न्याय एवं सतत विकास की विचारधारा को अनुसंधान, नीति निर्माण, क्षमता विकास और जनसहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। विश्वविद्यालय और फाउंडेशन के बीच हुआ यह समझौता मिथिला क्षेत्र में समाजोपयोगी अनुसंधान, जन-जागरूकता और सामुदायिक विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।