अमित शाह से दिल्ली में आज मुलाकात करेंगे रामविलास और चिराग पासवान

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पार्टी के नेता चिराग पासवान गुरुवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात दिल्ली में होगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव की भी राम विलास पासवान से आज मिल सकते हैं।

Union Minister & Lok Janshakti Party (LJP) President Ram Vilas Paswan and LJP leader Chirag Paswan to meet BJP President Amit Shah today in Delhi. (File pics) pic.twitter.com/Ndl1bqP7vY