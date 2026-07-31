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कांवरिया पथ पर जीविका दीदी की रसोई बनी श्रद्धालुओं का सहारा कांवरिया पथ पर जीविका दीदी की रसोई बनी श्रद्धालुओं का सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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फोटो मुंगेर-3, कांवरिया पथ पर लगी जीविका दीदी की रसोई. कर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए जीविका मुंगेर ने सराहनीय पहल की है। ज

कांवरिया पथ पर जीविका दीदी की रसोई बनी श्रद्धालुओं का सहारा कांवरिया पथ पर जीविका दीदी की रसोई बनी श्रद्धालुओं का सहारा

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए जीविका मुंगेर ने सराहनीय पहल की है। जिले से गुजरने वाले कांवरिया पथ पर चार स्थानों पर 'जीविका दीदी की रसोई' का संचालन किया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पर शुद्ध, पौष्टिक और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल, ठंडा पानी, शीतल पेय और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान कांवरियों को राहत मिल रही है।

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चार स्थानों पर चल रही है जीविका दीदी की रसोई:

मुंगेर जिले से होकर गुजरने वाले कांवरिया मार्ग पर चार केंद्रों पर रसोई संचालित की जा रही है। इन केंद्रों पर सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रावणी मेला अवधि तक यह सेवा लगातार जारी रहेगी। रसोई का संचालन स्थानीय जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिला है। भोजन तैयार करने से लेकर परोसने तक साफ-सफाई, गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके।

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सामान्य प्रश्न

कांवरियों के लिए जीविका दीदी की रसोई कहाँ स्थित है?
जीविका दीदी की रसोई मुंगेर जिले से गुजरने वाले कांवरिया मार्ग पर चार स्थानों पर स्थित है।
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