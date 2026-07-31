लखपति बनाने के नाम पर ठगी गईं जीविका दीदियों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों ने लखपति बनाने के नाम पर ठगी का विरोध किया। एजेंसी द्वारा ऋण राशि हड़पने के खिलाफ उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डीडीसी ने राशि वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन दीदियों ने डीएम से शिकायत करने का निर्णय लिया।

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। लखपति बनाने के नाम पर ठगी गईं जीविका दीदियों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। मशरूम कलस्टर के नाम पर पहले सवा तीन-तीन लाख लोन दिलाने और फिर राशि को निजी एजेंसी द्वारा हड़प लिए जाने के खिलाफ जीविका दीदियों ने कलेक्ट्रेट में विरोध जताया। इस दौरान कार्य एजेंसी के निदेशक आशुतोष मंगलम ने डीडीसी निशांत सिहारा को एक बार फिर एक सप्ताह में राशि वापस करने का आश्वासन दिया। इसके बाद डीडीसी ने कार्रवाई से हाथ खड़े कर दिए। जीविका दीदियों ने अब शुक्रवार को डीएम कुमार गौरव से शिकायत करने का निर्णय लिया है。

प्रदर्शन का कारण करीब पांच दर्जन जीविका दीदियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच पैसा हड़पने वाली एजेंसी के निदेशक आशुतोष मंगलम पर कार्रवाई करने और उनके लोन की राशि वापस दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डीडीसी की ओर से फिर मिले आश्वासन पर उन्होंने कहा कि इस संगठित धोखाधड़ी में अधिकारियों का भी हाथ है। मशरूम कलस्टर बनाने के नाम पर पहले 110 जीविका दीदियों का बिहार ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया गया। इसके बाद सभी दीदियों को रोजगार के नाम पर सवा तीन-तीन लाख रुपये का लोन दिलवाया गया। लेकिन, लोन की राशि कार्य एजेंसी के निदेशक ने अपने खाते में मंगवा लिया। उसके बाद जीविका दीदियां रोजगार और लोन की राशि की वापसी के लिए भटक रही हैं। इस बीच दबाव बनाने पर डीडीसी व एसडीओ ने डेढ़ दर्जन बार बैठक बुलाई और हर बार एजेंसी को मोहलत दिया गया। दूसरी तरफ जीविका दीदियों को बैंकों द्वारा लोन चुकाने को लेकर लगातार नोटिस मिल रहा है और मशरूम कलस्टर के लिए ली गई जमीन का रैयत किराया मांग रहे हैं। जीविका दीदियां लखपति बनने की बजाये दोहरे कर्ज में फंस गई हैं। उनका कहना है कि डीडीसी फिर मोहलत मांग रहे हैं। यह उनको चुप कराने का हथकंडा है। इतनी मोहलत के बाद धोखाधड़ी करने वाली एजेंसी पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए थी।

आश्वासन की बैठक इस तरह बैठक कर दिया गया आश्वासन :

बैठक अधिकारी क्या मिला आश्वासन

27 मार्च 2025 डीडीसी 31 मार्च 2025 तक तैयार हो जाएगा कलस्टर

19 मई 2025 डीडीसी 30 मई तक दीदियों के खाते में पैसा होगा वापस

07 जुलाई 2025 डीडीसी 15 जुलाई तक ओवर ड्राफ्ट राशि वापसी का आश्वासन

15 जुलाई 2025 डीडीसी 10 अगस्त 2025 तक यूनिट तैयार कर सौंपने का आश्वासन

21 जुलाई 2025 डीडीसी सभी बकाया भुगतान 28 जुलाई तक कर देने का आश्वासन

23 अगस्त 2025 डीडीसी सभी बकाया भुगता 28 अगस्त तक कर देने का आश्वासन

10 सितंबर 2025 डीडीसी सभी बकाया भुगतान 12 सितम्बर तक करने का आश्वासन

13 दिसंबर 2025 एसडीओ पूर्वी 25 दिसंबर तक सभी बकाये के भुगतान का आश्वासन

23 मार्च 2026 डीडीसी 08 अप्रैल 2026 तक सभी बकाया भुगतान का अश्वासन

09 जून 2026 डीडीसी दो बैंकों को सीएसआर फंड से चालू कराने का आश्वासन