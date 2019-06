प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के गुरुवयूर मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर के गुरुवयूर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। पीएम मोदी केरल के दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात यहां नौसेना के हवाई अड्डे पर पहुंचे। जहां केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी सदाशिवम, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, केरल देवस्वोम मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन, अभिनेता से राजनेता बने सांसद सुरेश गोपी, मेयर सौमिनी जैन सहित अन्य गणमान्य लोगों उनकी अगवानी की। पीएम मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद उनकी केरल की यह पहली यात्रा है।

- केरल: त्रिशूर जिले के गुरुवयूर में श्री कृष्ण मंदिर में सुरक्षा कड़ी की गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रार्थना करेंगे।

Kerala: Security tightened at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur district where Prime Minister Narendra Modi will offer prayers today. pic.twitter.com/nALnOAN6vS

Kerala: Prime Minister Narendra Modi arrives at the Kochi airport. He will visit Maldives and Sri Lanka on 8th and 9th June, respectively. pic.twitter.com/Ptr761zFuE