गांव बंद आंदोलन LIVE: दूसरा दिन आज, पंजाब में सड़क पर फेंकी गई सब्जियां- VIDEO 

देश के कई राज्यों में किसानों ने उपज के वाजिब दाम, कर्ज माफी एवं अन्य मांगों को लेकर 10 दिवसीय ‘गांव बंद आंदोलन’ का आज दूसरा दिन है। आज भी किसान आंदोलन पर हैं। पंजाब के लुधियाना में किसानों ने सड़कों पर सब्जियां फेंक दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि देश के आठ राज्यों में जारी इस हड़ताल में 130 संगठन शामिल हैं। हड़ताल के पहले दिन किसानों के गुस्से की तस्वीर सामने आई. कहीं किसानों ने सड़कों पर दूध बहाया तो किसी राज्य में सब्जियां रास्तों में फेंक दी गईं।

वहीं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में आढ़तियों का कहना है कि सब्जियों की कमी की कारण माल कम आ रहा है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

#Delhi : Vendors at Okhla vegetable market say prices have shot up due to country-wide farmers' protest. pic.twitter.com/beS3IxBN9L

LIVE UPDATES

10.00 AM गांव बंद आंदोलन पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके (किसानों) पास कोई मुद्द नहीं है। वे सिर्फ गैर जरूरी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सामानों को नहीं बेचने से किसानों को ही नुकसान होगा।

#WATCH: Haryana CM Manohar Lal Khattar speaks on farmers' strike, says, 'they don't have any issues, they are just focusing on unnecessary things, not selling produce will bring losses to farmers.' (01.06.2018) pic.twitter.com/CFY7dzgj2g