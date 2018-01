जम्मू-कश्मीर: आरएसपुरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, 1 जवान शहीद 3 ग्रामीण घायल

पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन किया है। बुधवार रात को जम्मू कश्मीर के आरएसपूरा और अरनिया इलाके में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थित भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। साथ ही 200 किलोमीटर के एरिया को रेड अलर्ट दिया गया है।

शहीद जवान की पहचान 78 बटालियन के सुरेश कुमार के तौर पर हुई है। भारत भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। समाचार लिखे जाने तक दोनों तरफ से रुक-रुक कर फायरिंग हो रही थी।

Jammu & Kashmir: One BSF Jawan lost his life, one jawan and three civilians were injured in ceasefire violation by Pakistan in R S Pura sector last night (Earlier visuals) pic.twitter.com/agqqQTNJe6