नमस्ते नेतन्याहू LIVE: साबरमती आश्रम में इजराइली पीएम और उनकी पत्नी ने चलाया चरखा

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुजरात पहुंच गए। हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका विमान पहुंच चुका है। सीएम विजय रुपाणी उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसके अलावा पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का मेगा शो शुरू होगा। इस दौरान दोनों नेता 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लेंगे और साबरमती आश्रम तक जाएंगे।

लाइव अपडेट्स

12.02PM: बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया।

12.02PM: बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

12.0PM: आश्रम पहुंचने के बाद इजराइली पीएम को सूत का माला पहना कर स्वागत किया गया

11.50AM: साबरमती आश्रम पहुंचा पीएम मोदी और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला

11.40AM: रोड शो जारी, दर्जनों गाड़ियों का काफिला चल रहा है साथ

11.30AM: रोड शो के दौरान जगह-जगह हो रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम

11.25AM: पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला एयरपोर्ट से निकला

#Gujarat: Israel PM Netanyahu and his wife Sara Netanyahu arrive in Ahmedabad, received by Prime Minister Narendra Modi #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/IDBmvv7HRs