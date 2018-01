संसद लाइव: महाराष्ट्र हिंसा पर हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित, आज तीन तलाक पर होनी है चर्चा

राज्यसभा में आज तीन तलाक बिल पेश होगा और इस बिल से पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक मीटिंग हो रही है। तीन तलाक बिल जो मुसलमानों में इंस्टेंट तलाक को अपराध घोषित करता है, पहले मंगलवार को राज्यसभा में पेश होना था। 28 दिसंबर को पहले ही यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि सरकार चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को लेकर राज्यसभा में भी वही रवैया रखे जो उसने लोकसभा में दिखाया था। इस बिल के राज्यसभा में आने से पहले संसदीय कार्यसमिति की एक मीटिंग संसद में हुई।

राज्यसभा में राह मुश्किल

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसदीय दल की बैठक में दो विधेयकों पर चर्चा हुई। पहला अन्य पिछड़ा आयोग बिल और दूसरा तीन तलाक बिल। बिल पेश होने से पहले महाराष्ट्र में जारी हिंसा पर हंगामे के बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

In today's parliamentary party meeting, we discussed 2 important bills. 1st, the Constitution 123rd Amendment Bill which will give constitutional status to OBC Commission & 2nd, the bill which will end Triple Talaq & protect the rights of Muslim women: Union Minister Ananth Kumar pic.twitter.com/tpmY2zCxOx