LIVE: दिल्ली-NCR में धूलभरी आंधी ने दी दस्तक, बारिश की भी संभावना

दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन घंटे में धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धूल भरी आंधी चलेगी और वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि एनसीआर के अलावा हरियाणा के हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल में अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज आंधी के साथ तूफान आ सकता है। इसके अलावा भिवानी, रोहतक, बागपत, पानीपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है।

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मंगलवार शाम को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इसके साथ ही वहां ओले भी गिरे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में गहरे बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में तूफान दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में तूफान आने की भी संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई है।

Thunderstorm with rain and gusty winds would occur over and adjoining areas of most parts of Delhi and NCR including Bhiwani, Rohtak, Bagpat, Panipat, Meerut, Muzaffarnagar, Bijnor in the next two hours: IMD