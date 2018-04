काला हिरण शिकार केस Live: सलमान खान पर सुनवाई हुई पूरी, दोपहर 2 बजे बाद आ सकता है फैसला

काला हिरण शिकार केस में जोधपुर सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई पूरी होने की ख़बर है। रिपोर्ट् के मुताबिक, बचाव पक्ष ने सलमान खान के पक्ष में कई दलीलें दी जबकि सरकारी वकील ने उसका विरोध किया। ख़बरों के मुताबिक, दोपहर 2 बजे तक सलमान खान की याचिका पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। गौरतलब है कि साल 1998 में दो काले हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी करार दिए गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने पांच साल कैद की सज़ा सुनाई है। सलमान फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आइये जानते हैं क्या है अब तक के अपडेट्स

Live Update :

-सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, 2 बजे बाद आएगा फैसला

-विश्नोई समाज के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष

- जज रवींद्र जोशी ही कर रहे हैं सलमान की जमानत पर सुनवाई

- सलमान खान की जमानत पर सुनवाई शुरू, कोर्ट में मौजूद अलवीरा और शेरा

- सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के साथ कोर्ट पहुंचीं बहन अलवीरा

- जज रविंद्र जोशी कोर्ट पहुंचे

- सलमान के केस की सुनवाई कर रहे जज घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए

#Rajasthan: District & sessions court judge Ravindra Kumar Joshi arrives at Jodhpur Court, he will be hearing #SalmanKhan's bail plea. Khan was awarded a 5-year jail term in #BlackBuckPaochingCase. pic.twitter.com/9GsbkO6uTn