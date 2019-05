LIVE: अहमदाबाद पहुंचे PM मोदी; अमित शाह बोले, जयघोष की आवाज बंगाल तक पहुंचनी चाहिए

लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी की गुजरात इकाई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का अभिनंदन किया। चुनाव नतीजे आने के बाद अपने गृह राज्य की प्रथम यात्रा के दौरान मोदी अपनी मां हीराबेन से यहां उनके आवास पर आशीर्वाद लेंगे।

मोदी और शाह रविवार शाम करीब 6 बजे अहमदाबाद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे यहां एयरपोर्ट से सीधा खानपुर इलाका स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन किया गया।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 30 मई को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

PM Narendra Modi in Gujarat Live Updates:

- अमित शाह ने कहा, मोदी ने गुजरात से दंगा राज खत्म किया।

- अमित शाह ने कहा, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास नजर आता है। जनता का भाजपा में विश्वास कायम है।

- अमित शाह ने कहा, दुनियाभर में मोदी-मोदी का नारा गूंज रहा है। दुनिया में सवा सौ करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा।

- अमित शाह ने कहा, आतंकवाद पर देश के मन में टीस थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया।

- अमित शाह ने कहा, नरेंद्र भाई ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों को घर में घुसकर मारा।

- अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने गरीबों के घर में उजाला लाया।

- पार्टी कार्यालय में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।

- मोदी 1980 के दशक के आखिर में यहां एक कमरे में रहा करते थे। उस वक्त वह गुजरात भाजपा के संगठन सचिव हुआ करते थे।

- जेपी चौक स्थित भाजपा के पुराने दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

- एयरपोर्ट से खानपुर इलाके में जेपी चौक स्थित भाजपा के पुराने राज्य मुख्यालय की तरफ जा रहे है पीएम मोदी का काफिला।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाईअड्डा के पास सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel's statue near the Ahmedabad Airport. BJP President Amit Shah and Gujarat CM VIjay Rupani also present. pic.twitter.com/QdP1FinnCd