LIVE: महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद कर बोले PM मोदी- कश्मीर पर विपक्ष के बयान का विदेशों में हो रहा इस्तेमाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहां वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को शुरू करेंगे। इसके अलावा वे महजनादेश यात्रा का समापन भी करेंगे। बता दें कि ये यात्रा राज्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुरू किया था। गौरतलब है कि बीते 12 दिनों में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र महाराष्ट्र में हैं। इससे पहले 7 सितंबर को उन्होंने मुंबई और औरंगाबाद का दौरा किया था। यहां उन्होंने कई विकासीय परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था।

Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi arrives in Nashik. He will address the concluding rally of 'Mahajanadesh Yatra' undertaken by Chief Minister Devendra Fadnavis today. pic.twitter.com/M7l59D0nf9