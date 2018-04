लंदन से PM मोदी LIVE:'बेसब्री ही मेरी ऊर्जा है,मेरी बेसब्री खत्म तो मैं खत्म'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में 'भारत की बात, सबके साथ' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग'(सीएचओजीएम) में हिस्सा लेने के लिए लंदन में हैं। यहां उन्होंने प्रिंस चार्ल्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे से मुलाकात की। पीएम मोदी ने यहां प्रिंस चार्ल्स के साथ एक प्रदर्शनी में हिस्सा भी लिया।

Those who like exporting terror, I want to tell them that India has changed and their antics will not be tolerated: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

We believe in peace. But we will not tolerate those who like to export terror. We will give back strong answers and in the language they understand. Terrorism will never be accepted: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

22:29 PM: भारत ने कभी किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में 1.5 लाख भारतीय सिपाहियों ने शहादत दी थी, जबकि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हिंदुस्तान को देश पर नजर उठाने वालों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। भारतीय सेना का अधिकार था न्याय प्राप्त करना और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने किया-पीएम मोदी

22:21 PM: देश को अपना समझकर काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जरूरत। देश में मेरी अपील के बाद सवा करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी।

22:17 PM: अगर आपके पास स्पष्ट नीति और नेक इरादे हों, तो आप सर्वजन हिताय का काम कर सकते हैं। लोकतंत्र 5 साल के लिए दिया गया लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भागीदारी का काम है।

22:16 PM: महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष की पूरी भावना को एक किया, महात्मा गांधी ने आजादी को जनआंदोलन में बदल दिया। विकास भी जनआंदोलन बन जाना चाहिए। आजादी के बाद एक माहौल बन गया कि विकास का काम सरकार करेगी।

22:09 PM: आज सवा सौ करोड़ देशवासियों के दिल में इच्छाएं हैं, हमें खुशी है कि हमने ऐसा माहौल बनाया कि लोग हमसे ज्यादा की अपेक्षा करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि छोड़ो कुछ होने वाला नहीं है। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूं, मैं गिलास देखकर बताता हूं कि वह आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है।

22:08 PM: जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। हर आयु, युग और अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का मकसद गति देता है। अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज़ है तो वो बूढ़ा हो सकता है। बेसब्री देश के लोगों के दिल में प्रगति के बीज बोती है, मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं भारत के लिए किसी काम का नहीं बचूंगा।

जज्बा होना सबसे ज़रूरी है... मुझे ख़ुशी है कि आज सवा सौ करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

Prashant Dixit asks- yes work is happening, but still there is still some degree of impatience. What do you have to say to this. #BharatKiBaat — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

My life at the Railway Station taught me so much. It was about my personal struggles. When you said Royal Palace, it is not about me but about the 125 crore people of India: PM @narendramodi #BharatKiBaat pic.twitter.com/JeCvkGUOtg — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

Immense enthusiasm at the 'Bharat Ki Baat, Sabke Saath' programme. Watch. https://t.co/Iy8hu3Nre5 #BharatKiBaat — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

21:53 PM: जनता अगर फैसला कर ले तो चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर रॉयल पैलेस आ जाता है। रॉयल पैलेस में आज बैठा आदमी सवा सौ करोड़ लोगों का एक सेवक है. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है-PM मोदी

21:52 PM: जिस देश में सर्वोच्च पद सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित था, ये सवा सौ भारतीयों का संकल्प ही कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है-PM मोदी

21:50 PM: रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है, रॉयल पैलेस में बैठा मोदी सवा सौ करोड़ देशवासियों का सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है-PM मोदी

21:49 PM: रेलवे से रॉयल पैलेस की तुकबंदी बड़ी सरल है, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है-PM मोदी

21:46 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आ गए हैं। सेंट्रल हॉल में मौजूद लोगों ने मोदी-मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका हाथ जोड़ कर अभिवादन किया। पूरा सेंट्रल हॉल 'भारत माता की जय' के नारे से गूंज उठा।

21:43 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एक वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की चार वर्ष की उप​लब्धियों को दर्शाया गया।

21:40 PM: प्रसून जोशी अपनी कविता 'चलों हंसी को रिवाज कर लें...' से दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रसून जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की प्रगति और उनके सरकार की उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे।

#WATCH Live from London: Prime Minister Narendra Modi at #BharatKiBaatSabkeSaath event at Central Hall Westminster. https://t.co/JLfKaoD9um — ANI (@ANI) April 18, 2018

21:35 PM: सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, गीतकार और कवि प्रसून जोशी कार्यक्रम की मॉडरेटिंग कर रहे हैं।

21:31 PM: सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, बांसुरी वादन के बाद अन्य संगीतज्ञों ने वीणा, सितार, वायलिन, इत्यादी वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दी। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में दुनिया भर के 2 हजार लोग हिस्सा ले रहे हैं।

21:27 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लंदन के सेंट्रल हॉल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम से पहले ब्रिटिश संगीत कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं।

21:23 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले कलाकार बासुरी और वायलिन से प्रस्तुति दे रहे हैं, इस दौरान कलाकारों की ओर से वाद्य यंत्रों से मधुर संगीत बजाया जा रहा है।

India-UK ties are diverse and extensive. Our meeting today will give new energy to bilateral cooperation between our nations: PM @narendramodi pic.twitter.com/kig9kWoLFx — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

The Indian diaspora in the UK brings our countries closer. The diaspora is playing a commendable role in furthering the India-UK friendship: PM @narendramodi during the talks with PM @theresa_may pic.twitter.com/gd8RBDjiK6 — PMO India (@PMOIndia) April 18, 2018

21:18 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल हॉल में पारंपरिक भारतीय संगीत से स्वागत किया गया।

21:05 PM: लंदन में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर जुटे भारतीय