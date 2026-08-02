अररिया: नशा-मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त भारत निर्माण का लिया संकल्प
अररिया में रविवार को राजकीय पॉलिटेक्निक में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन डिजिटल लाइव प्रसारण किया गया। 176 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और नशा-मुक्त, स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लिया। समापन पर सामूहिक शपथ भी ली गई।
अररिया से फुलेंद्र मल्लिक की रिपोर्ट रविवार को राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का डिजिटल माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. ठाकुर संजय कुमार की अगुआई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के 176 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिनमें 102 छात्र एवं 74 छात्राएं शामिल थीं। उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी उद्बोधन को पूर्ण एकाग्रता एवं गंभीरता के साथ श्रवण किया तथा नशा-मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त भारत निर्माण का संकल्प लिया।
कार्यक्रम का संचालन
कार्यक्रम का संचालन डॉ. परमेंद्र कुमार मिश्रा, व्याख्याता (अंग्रेजी) ने किया। इस अवसर पर प्रो. अरुण कुमार (व्याख्याता, रसायन), प्रो. राधारमण सिंह (व्याख्याता, गणित), प्रो. कोमल कुमारी (व्याख्याता, यांत्रिकी अभियंत्रण) तथा श्री शैलेश चंद्र मिश्रा (प्रधान लिपिक) की उपस्थिति रही।
छात्रों पर प्रभाव
लगभग दो घंटे तक चले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी विचारों एवं संदेशों का पूरे मनोयोग से श्रवण किया। प्राचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन से छात्र-छात्राएं नशा-मुक्त, स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन-पद्धति अपनाने के लिए अभिप्रेरित हुए तथा कार्यक्रम से व्यापक रूप से लाभान्वित हुए।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम के समापन से पूर्व उपस्थित समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मियों द्वारा नशा-मुक्त भारत की सामूहिक शपथ ग्रहण की गई। सभी ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा समाज में नशा उन्मूलन के प्रति जन-जागरूकता प्रसारित करने का दृढ़ संकल्प लिया। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
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