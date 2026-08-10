बच्चों ने सीएम का लाइव प्रसारण देखा
अल्मोड़ा में बच्चों ने पीएम श्री राआइंका हवालबाग में सीएम धामी के ‘युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने खेल को विद्यालयों में अनिवार्य करने और कौशल विकास के लिए अधिक सुविधाएं विकसित करने के सुझाव दिए। इसमें प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने भाग लिया।
अल्मोड़ा। पीएम श्री राआइंका हवालबाग में बच्चों ने सीएम धामी के ‘युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में सीएम की ओर से संवाद भी किया गया। एक विद्यार्थी ने नियमित रूप से खेल के वादन को विद्यालयों में अनिवार्य करने का सुझाव दिया। कुछ विद्यार्थियों ने कौशल विकास के लिए और अधिक सुविधाएं विकसित करने को कहा। यहां प्रधानाचार्य डॉ कपिल नयाल, मदन सिंह, टीडी भट्ट, सुनीता बोरा, तृप्ति बोरा, राकेश कुमार आदि थे।
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