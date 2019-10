हरियाणा चुनाव: कांग्रेस में तनातनी के बीच भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आज दाखिल करेंगे नॉमिनेशन, घर पर किया हवन

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हुड्डा को पिछले महीने ही कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने से पहले हुड्डा ने घर पर धार्मिक अनुष्ठान के तहत हवन भी किया।

वहीं दूसरी ओर हरियाणा में टिकट वितरण में अपने समर्थकों की अनदेखी से नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बृहस्पतिवार को विधानसभा चुनाव के लिए बनी विभिन्न समितियों से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस अब 'हुड्डा कांग्रेस' बनती जा रही है।

Rohtak: Former CM of Haryana & Congress leader Bhupinder Singh Hooda performs ‘hawan,’ ahead of filing his nomination from Garhi Sampla-Kiloi for the upcoming elections to the legislative assembly of Haryana. pic.twitter.com/BhL6Gsdu6q