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लिटिल एंजेल्स स्कूल में आयुष कुमार हेड बॉय और जपनीत कौर बनी हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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शनिवार को लिटिल एंजेल्स स्कूल में वर्तमान शैक्षिक सत्र की छात्र संसद के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय की मै

लिटिल एंजेल्स स्कूल में आयुष कुमार हेड बॉय और जपनीत कौर बनी हेड गर्ल

किच्छा। लिटिल एंजेल्स स्कूल में शनिवार को छात्र संसद 2026-27 के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आयुष कुमार को हेड बॉय और जपनीत कौर को हेड गर्ल की शपथ दिलाई गई। विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर जया रोलेस्टन ने कहा कि छात्र संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। समारोह में पीयूष जोशी को डिप्टी हेड बॉय, गुरमन कौर को डिप्टी हेड गर्ल, अंजलि को गर्ल्स डिसिप्लिन इंचार्ज और नकुल गोस्वामी को बॉयज डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया।

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