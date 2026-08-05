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प्रेमचन्द के साहित्य में महात्मा गांधी के आदर्शों के झलक दिखती है

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त और जगदीश गुप्त की स्मृति में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्यकारों ने इन विभूतियों के योगदान पर चर्चा की। संगोष्ठी में प्रेमचंद के साहित्य, भारतीय संस्कृति में मैथिलीशरण गुप्त का स्थान और जगदीश गुप्त के योगदान पर प्रकाश डाला गया।

प्रेमचन्द के साहित्य में महात्मा गांधी के आदर्शों के झलक दिखती है

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की ओर से प्रेमचन्द, मैथिलीशरण गुप्त एवं जगदीश गुप्त की स्मृति में बुधवार एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हिन्दी भवन के प्रेमचन्द सभागार में किया गया। जिसमें साहित्यकारों ने इन साहित्यिक विभूतियों के अवदान पर प्रकाश डाला।

प्रेमचन्द का योगदान

डा राकेश कुमार शुक्ल ने कहा कि मुंशी प्रेमचन्द का कहना था यथार्थ चित्रण साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। प्रेमचन्द के साहित्य में भूत, वर्तमान व भविष्य का चित्रण मिलता है। उनके साहित्य में भारत की स्वत्रंता के प्रति भावों का उल्लेख मिलता है। उनके साहित्य में महात्मा गांधी जी के आदर्शों की झलक दिखायी पड़ती है। प्रेमचन्द साहित्य एवं परम्पराओं में सुधार के पक्षधर थे। उनके साहित्य में सत्य-असत्य, धर्म-न्याय के बीच द्वंद्व दिखायी देता है। प्रेमाश्रम रचना में उन्होंने किसानों के आन्दोलन को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रेमचन्द किसानों एवं मजदूरों की दूर्दशा को दूर करने व उनका जीवन सुखमय बनाने के लिए अपने साहित्य में मार्गदर्शन करते हैं।

मैथिलीशरण गुप्त की विशेषताएँ

डा. पवन अग्रवाल ने कहा कि मैथिलीशरण गुप्त भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। मैथिलीशरण गुप्त परम्पराओं को तोड़े बिना आधुनिक काल को व्याख्यायित करने में समर्थ हैं। भारत-भारती रचना गुप्ता जी की महत्वपूर्ण रचना है। वे नारी स्वतंत्रता के पक्षधर थे, किन्तु स्वच्छन्दता के पक्ष में नही थे। मैथिलीशरण गुप्त महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। गुप्त जी की रचना साकेत में श्री रामचन्द के बारे में वर्णन मिलता है। मैथिलीशरण को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। मैथिलीशरण गुप्त नवजागरण के नायक के रूप में भी सामने आते हैं।

जगदीश गुप्त का योगदान

डा. ओंकारनाथ द्विवेदी ने कहा कि जगदीश गुप्त ने मैथिलीशरण गुप्त के जन्मदिन को कवि दिवस के रूप में मनाने का सबसे पहला प्रस्ताव किया था। जगदीश गुप्त एक सहृदय कवि के रूप में जाने जाते थे। जगदीश गुप्त को ब्रज भाषा का काफी अच्छा ज्ञान था। जगदीश गुप्त जी एक बहुत बड़े चित्रकार थे, तैलचित्रों का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर संस्थान की प्रधान सम्पदाक डा. अमिता शुक्ला समेत अन्य मौजूद रहे।

संशोधित प्रश्न और उत्तर

किस लेखक की स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था?
प्रेमचन्द, मैथिलीशरण गुप्त एवं जगदीश गुप्त की स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
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