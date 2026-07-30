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वजीरगंज में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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वजीरगंज में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं, बल्कि पथप्रदर्शक भी है : मंच संरक्षक कृष्णचंद

वजीरगंज में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित
वजीरगंज में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित

शी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को वजीरगंज में हिंदी-मगही साहित्यिक मंच के तत्वावधान में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंच के सदस्यों और साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू साहित्य में अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उन्हें समाज का सच्चा पथप्रदर्शक बताया। मंच के संरक्षक कृष्णचंद्र चौधरी ने कहा कि साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा दिखाने वाला पथप्रदर्शक भी है। संरक्षक लालमणि विक्रांत ने कहा कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखीं और उनकी प्रत्येक रचना आज भी समाज की वास्तविकताओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। कमला प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए साहित्य के माध्यम से समाज और देश को अमूल्य योगदान दिया।

गोष्ठी की प्रस्तुति

मंच के अध्यक्ष पंकज कुमार संजय ने अपनी मगही रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि तोहर साहित्य हे बड़ प्यारा, प्रेमचंद तू ऊ दोबारा...जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।

कार्यक्रम का प्रारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान उपस्थित साहित्यकारों ने भारत की जनगणना-2027 में मगध क्षेत्र के लोगों से अपनी मातृभाषा के रूप में ‘मगही’ दर्ज कराने का भी आह्वान किया।

साहित्यकारों की उपस्थिति

मौके पर मंच के संरक्षक बच्चू शर्मा, सचिव संजीत बख्थरिया, नवादा से आए साहित्यकार पारस सिंह, शंभू शरण सिंह, ललन कुमार, राकेश पांडेय, दिलीप कुशवाहा, रामखेलावन दास सहित बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी उपस्थित थे।

(वजीरगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट)

सामान्य प्रश्न

गोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ हुआ?
गुरुवार को वजीरगंज में हिंदी-मगही साहित्यिक मंच के तत्वावधान में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया।
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