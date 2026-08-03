लायंस क्लब हरिणा को उत्कृष्ट सेवा कार्य सम्मान
लायंस क्लब हरिणा को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बरियातू (रांची) में आयोजित 61 वें पदस्थापना समारोह में क्लब के अध्यक्ष केसी पाल और प्रशासक सुनील कुमार सिंह द्वारा जिलापाल एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर के हाथों ग्रहण किया गया। क्लब ने 50 से अधिक सेवा गतिविधियों में भाग लिया।
लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322 ए के 61 वें पदस्थापना समारोह में लायंस क्लब हरिणा को उत्कृष्ट एवं अत्यधिक सेवा कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। बरियातू (रांची) स्थित मंडपम कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में क्लब की ओर से अध्यक्ष केसी पाल और क्लब प्रशासक सुनील कुमार सिंह ने जिलापाल पीएमजेएफ शुभ्रा मजूमदार तथा पूर्व अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर पीएमजेएफ संजय खेतान (नेपाल) के हाथों सम्मान ग्रहण किया। यह सम्मान क्लब द्वारा पिछले वर्ष किए गए मिशन 500 पौधारोपण, मंदिरों में डस्टबिन वितरण, जल शुद्धीकरण अभियान, भंडारा सहयोग सहित 50 से अधिक सेवा गतिविधियों के उत्कृष्ट संचालन के लिए प्रदान किया गया।
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