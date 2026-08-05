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शिशिर गुप्ता बने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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लायंस क्लब गुमला फैमिली के अध्यक्ष लायन शिशिर गुप्ता को लायंस इंटरनेशनल जिला 322ए में शहरी स्वच्छता का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इस समारोह में जिला गवर्नर लायन शुभ्रा मजूमदार की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई गई। वह स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे।

शिशिर गुप्ता बने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन

गुमला प्रतिनिधि। लायंस इंटरनेशनल जिला 322ए के 61वें कैबिनेट इंस्टॉलेशन समारोह में लायंस क्लब गुमला फैमिली के अध्यक्ष लायन शिशिर गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन (अर्बन क्लीननेस) नियुक्त किया गया। रांची के बरियातू स्थित द मंडपम में आयोजित समारोह में जिला गवर्नर एमजेएफ लायन शुभ्रा मजूमदार की मौजूदगी में फर्स्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर पीएमजेएफ लायन संजय कुमार ने उन्हें पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई।नई जिम्मेदारी के तहत शिशिर गुप्ता जिला 322ए के 95 लायंस क्लबों में शहरी स्वच्छता से जुड़े सेवा कार्यों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के कम उपयोग और सार्वजनिक स्थलों की सफाई को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा तथा प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया जाएगा।

उनकी नियुक्ति पर लायंस क्लब गुमला फैमिली के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

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