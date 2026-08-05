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हेपेटाइटिस बी से बचाव को लेकर चलाया जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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मशरक में लायंस क्लब ने पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय में हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ अवनिंद्र शरण सिंह ने छात्रों को हेपेटाइटिस बी के लक्षणों, स्वस्थ जीवन और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य रजत कुमार और क्लब के सदस्य शामिल हुए।

हेपेटाइटिस बी से बचाव को लेकर चलाया जागरूकता अभियान

मशरक। लायंस क्लब ऑफ मशरक ने बुधवार को पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मशरक में जागरूकता अभियान के तहत हेपेटाइटिस बी से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। विद्यालय के चेतना सत्र में हेपेटाइटिस बी जैसे बीमारी से बचाव को लेकर अध्यक्ष डॉ अवनिंद्र शरण सिंह ने बच्चों को विस्तार से समझाया। स्वस्थ लीवर , स्वस्थ जीवन के संदेश के साथ गंभीर वायरल संक्रमण हेपेटाइटिस बी होने के कारण, लक्षण एवं इसे रोकथाम का उपाय बताया। जागरूकता एवं समय से टीकाकरण, असुरक्षित रक्त , इंजेक्शन नीडल सुई तथा, असुरक्षित यौन संबंध से बचने की बात कही। डॉक्टर शरण ने बताया कि हेपेटाइटिस बी को साइलेंट किलर कहा जाता है।

हेपेटाइटिस भी होने पर इसका लक्षण काफी देर से पता लगता है । कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य रजत कुमार ने की। अभियान में क्लब के संजय कुमार सिंह , मनीष राज मणि , नवलेश सिंह , दिनेश कुमार सिंह , अमित कुमार सिंह शामिल हुए ।

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