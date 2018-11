Lion Air Jet Crash: भारतीय पायलट कैप्टन सुनेजा के शव की पहचान हुई

इंडोनेशिया में 29 अक्तूबर को समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के कैप्टन भारतीय पायलट भव्य सुनेजा के शव की इंडोनेशियाई अधिकारियों ने शिनाख्त कर ली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट कर सुनेजा के शव की शिनाख्त होने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कैप्टन भव्य सुनेजा के शव की शिनाख्त होने की पुष्टि की है। जकार्ता में भारतीय राजदूत की मौजूदगी में परिवार को उनका शव सौंपा जाएगा। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके साथ हैं।’

कैप्टन सुनेजा (31) दिल्ली के रहने वाले थे। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जकार्ता के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‌डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लायन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत 188 लोग सवार थे।

Indonesian authorities have confirmed identification of the body of Capt.Bhavya Suneja. The remains will be handed over to the family in the presence of @IndianEmbJkt today. My heartfelt condolences to the bereaved family.