आधार कार्ड को नंबर से लिंक करने पर फिर भड़कीं ममता, कहा-देश के लिए खतरनाक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर आधार संख्या जोड़ने और निजी जानकारियों को सरकारी वेबसाइटों पर खुलासा करने की आलोचना की और इसे समस्याओं से भरा बताया। बनर्जी ने ट्वीट किया कि आधार को लिंक करना बहु़त दिक्कतों भरा है। आधार कार्ड के नाम पर 210 सरकारी वेबसाइटों पर जानकारियां साझा की जा रही हैं। यह व्यक्तिगत आजादी, समाज और देश के लिए खतरनाक है। सभी गोपनीय जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं। कुछ लोग गलत काम करने के बावजूद खुशी महसूस कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने एक दिन पहले आधार जोड़ने के खतरों की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं विशिष्ट कार्ड(पहचान) के समर्थन में हूं। एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग कार्ड नहीं हो सकते। लेकिन आधार कार्ड के नाम पर इस आधुनिक युग में जिस तरह से जानकारियों को वेबसाइटों पर उजागर किया जा रहा है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज, व्यक्तिगत रूप से और देश के लिए खतरनाक है।

मुख्यमंत्री ने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय का काफी विरोध किया है। उन्होंने कहा था कि अगर उनका कनेक्शन काट भी दिया जाए, तो भी वह टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना आधार नंबर नहीं देंगी।

Linking of #Aadhaar is very problematic. In the name of #AadhaarCard , details have been put out on 210 Govt websites. This is dangerous for individual liberty, the society & the country. All the skeletons are being exposed. Some people feel happy even after doing wrong things