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गिरिडीह में आसमानी आफत: फुटबॉल खेल रहे चार खिलाड़ियों समेत दस की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह, हिटी। गिरिडीह जिले में मंगलवार को अलग-अलग हुए वज्रपात में किशोर, युवक व महिला, पुरुष, बुजुर्ग सहित कुल 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घाय

गिरिडीह में आसमानी आफत: फुटबॉल खेल रहे चार खिलाड़ियों समेत दस की मौत

गिरिडीह। गिरिडीह जिले में मंगलवार को अलग-अलग हुए वज्रपात में किशोर, युवक व महिला, पुरुष, बुजुर्ग सहित कुल 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। सबसे बड़ी घटना देवरी प्रखंड में घटी। यहां दो जगहों पर मंगलवार शाम को हुए वज्रपात में फुटबॉल खेल रहे चार खिलाड़ियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। देव पहाड़ी स्थित गोसाई आहर के पास हुए वज्रपात में चार व तिलैयडीह में एक किसान की मौत हुई है। बताया गया कि देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी के गोसाई आहर के पास शाम पांच बजे के करीब लड़के फुटबॉल खेल रहे थे।

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तभी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान गरज के साथ वज्रपात हो गया जिसमें चार किशोरों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतकों में देव पहाड़ी गांव के पूरन साव के पुत्र 17 वर्षीय अर्जुन कुमार साव, दुलार साव के 13 वर्षीय पुत्र विष्णु देव साव, प्रभु साव के 15 वर्षीय पुत्र गजेंद्र साव और बिलोटांड़ गांव के नरेश तिवारी के 18 वर्षीय पुत्र कुश कुमार शामिल हैं। इस घटना में बिलोटांड़ के 17 वर्षीय उमेश यादव व कनसो गांव के 21 वर्षीय विक्रम तिवारी घायल हो गए हैं। वहीं एक अन्य वज्रपात की घटना में देवरी के तिलैयडीह गांव के 40 वर्षीय किसान संतोष तिवारी की मौत हो गई।इसके अलावा गावां थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में मंगलवार दोपहर धान रोपने गई 35 वर्षीय महिला पूनम देवी, पति प्रवीण सिंह की मौत वज्रपात से हो गई। इसी थाना क्षेत्र के पसनौर में मंगलवार को हुए वज्रपात में तीन चरवाहा झुलस गए और दो मवेशियों की मौत हो गई। जमुआ प्रखंड के नवडीहा ओपी क्षेत्र के बघैडीह में धान रोपकर घर लौटने के क्रम में तीन महिलाएं मंगलवार को हुए वज्रपात की चपेट में आ गई। जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दो महिलाएं घायल हो गई। मृतक महिला 28 वर्षीय आरती देवी, पति अनिल यादव है। वहीं घायल महिला 27 वर्षीय मालती देवी, पति मुकेश यादव व 25 वर्षीय रुबी देवी पति सोनू यादव हैं। इधर बगोदर प्रखंड के औंरा अलगडीहा में मंगलवार शाम नहर निर्माण में लगे मजदूर वज्रपात की चपेट में आ गए। जिसमें एक की मौत हो गई व एक घायल हो गए। मृतक मजदूर लातेहार का 47 वर्षीय समीर गिद्द और घायल मजदूर खलारी का 28 वर्षीय महावीर तुरी है। इसी प्रकार बिरनी प्रखंड के जरीडीह पंचायत डेढ़गेरो गांव में वज्रपात की चपेट में आने से खेत में काम कर रहे 65 साल के बुजुर्ग युनूस मियां की मौत हो गई। इसके अलावा सोमवार शाम गांडेय थाना क्षेत्र के ओझाडीह गांव में वज्रपात की चपेट में आने से खेत में काम कर रहे 32 वर्षीय युवक पप्पू हांसदा, पिता नुनूराम हांसदा की मौत हो गई थी।

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