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लातेहार में वज्रपात से दो लोगों की मौत, एक महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार में मंगलवार को वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पहली घटना बनहरदी गांव में हुई, जहां 18 वर्षीय उपेंद्र उरांव की मौत हो गई। दूसरी घटना जालिम पंचायत में हुई, जहां 60 वर्षीय शिवनाथ उरांव वज्रपात की चपेट में आए। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लातेहार में वज्रपात से दो लोगों की मौत, एक महिला घायल

लातेहार,संवाददाता। जिले में मंगलवार दोपहर हुई वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घटनाएं करीब दो बजे की हैं। पहली घटना चंदवा थाना क्षेत्र के सुरली पंचायत स्थित बनहरदी गांव में हुई, जहां खेत में काम कर रहे 18 वर्षीय उपेंद्र उरांव की वज्रपात की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हल्की बारिश के दौरान अचानक मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने से वह अचेत हो गया। स्थानीय लोग उसे तत्काल सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उपेंद्र अपने माता-पिता धनलाल उरांव और हिरवा देवी का इकलौता पुत्र था।

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इधर दूसरी घटना सदर प्रखंड की जालिम पंचायत में हुई, जहां खेत में हल चला रहे 60 वर्षीय शिवनाथ उरांव की वज्रपात से मौत हो गई। उन्हें भी गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर, सदर थाना क्षेत्र के होटवाग गांव में धान रोपनी के दौरान 24 वर्षीय निर्मला देवी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने पर राजद के प्रदेश सचिव रंजीत यादव एवं जिला उपाध्यक्ष संतोष यादव सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं के बीच प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है।

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