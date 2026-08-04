कोरांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

कोरांव /गिरगोंठा हिन्दुस्तान संवाद। कोरांव के बेलवनिया गांव में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। गांव में मातम छाया है।कोरांव क्षेत्र अंतर्गत बेलवनियां गांव के तिवारी का पूरा मजरे की 56वर्षीय गुलाब देवी पत्नी राम उजागिर तिवारी ट्रैक्टर से अपने खेत की जोताई करवाने गई हुई थी। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। गुलाब देवी सहित अन्य लोग भी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, जहां अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मेड़ पर खड़ी गुलाब देवी सहित अन्य लोग खेत में ही गिर पड़े, परंतु जब अन्य लोगों ने उठकर देखा कि गुलाब देवी गिरी अब तक नहीं उठीं तो लोग उनके पास पहुंचे।