कोरांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत
कोरांव के बेलवनिया गांव में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 56 वर्षीय गुलाब देवी की मौत हो गई। वह खेत में काम कर रही थीं जब अचानक बिजली गिरी। अन्य लोग जब उन्हें उठाने गए, तो देखा कि वे झुलसी हुई थीं और उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह घटना परिवार में शोक का कारण बनी है।
कोरांव /गिरगोंठा हिन्दुस्तान संवाद। कोरांव के बेलवनिया गांव में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। गांव में मातम छाया है।कोरांव क्षेत्र अंतर्गत बेलवनियां गांव के तिवारी का पूरा मजरे की 56वर्षीय गुलाब देवी पत्नी राम उजागिर तिवारी ट्रैक्टर से अपने खेत की जोताई करवाने गई हुई थी। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। गुलाब देवी सहित अन्य लोग भी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, जहां अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मेड़ पर खड़ी गुलाब देवी सहित अन्य लोग खेत में ही गिर पड़े, परंतु जब अन्य लोगों ने उठकर देखा कि गुलाब देवी गिरी अब तक नहीं उठीं तो लोग उनके पास पहुंचे।
उन्हें उठाने लगे तो देखा कि बुरी तरह झुलसी हुई है और सांस रुक चुकी हैं। जानकारी घर के अन्य परिजनों की दी जहां रोते-बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। मृतका को एक बेटा और एक बेटी है दोनों विवाहित हैं। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
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