वज्रपात की घटना में मरे 10 लोगों के गांवों में मचा कोहराम

लक्ष्मी/विजय, गिरिडीह/देवरी में वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतकों में चार किशोर और एक 40 वर्षीय किसान शामिल हैं। घायल अन्य दो युवक गंभीर स्थिति में हैं। सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग उठाई गई है।

लक्ष्मी/विजय, गिरिडीह/देवरी। जिले के अलग-अलग गांवों में वज्रपात होने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इससे संबंधित गांवों में कोहराम मच गया है। मृतक के घरवालों का रो रोकर बुरा होल हो गया है। वहीं घटना से दुखी ग्रामीणों ने भी इस आसमानी कहर पर चिंता जताई है और सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। मंगलवार को देवरी थाना क्षेत्र के देवपहाड़ी एवं तिलैयडीह गांव में मंगलवार करीब पांच बजे शाम में आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉल खेल रहे चार किशोर एवं खेत में काम कर रहे 40 वर्षीय किसान की मौके पर मौत हो गई थी। वज्रपात की घटना में अन्य दो युवक भी गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पूरे देवरी प्रखंड में खासकर देवपहाड़ी और इसके आसपास के गांवों में कोहराम मच गया है。

मृतकों की पहचान इस संबंध में बताया जाता है कि मृतकों में देवपहाड़ी गांव के एक ही परिवार के पूरन साव के 17 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार साव, दुलार साव के 13 वर्षीय पुत्र विष्णुदेव साव व प्रभु साव के 15 वर्षीय पुत्र गजेंद्र साव थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। वहीं एक अन्य मृतक में बिलोटांड़ गांव के नरेश तिवारी के 18 पुत्र कुश कुमार शामिल थे।

विद्यालय में शोक घटना में जान गंवाने वाले चारों किशोर छात्र थे। गजेंद्र उर्फ अविनंदन साव, जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय, चतरो में आठवीं कक्षा का छात्र था। विष्णुदेव साव इसी विद्यालय में नौवीं कक्षा में पढ़ता था। अर्जुन कुमार साव और कुश कुमार प्लस टू राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, सांखो में 11वीं कक्षा के छात्र थे। एक साथ चार विद्यार्थियों की असमय मौत की खबर से दोनों विद्यालयों में भी शोक की लहर दौड़ गई। शिक्षकों और सहपाठियों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत छात्रों की आत्मा की शांति एवं पीड़ित परिवार को सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

घायलों की स्थिति इधर, बिलोटांड़ गांव के उमेश यादव 17 तथा चंगचांचो गांव के विक्रम तिवारी 21 साल गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस संबंध में बताया कि देवपहाड़ी गांव के गोसाई आहार के पास स्थित मैदान में देवपहाड़ी एवं बिलोटांड़ के युवा-किशोर आए दिन फुटबॉल खेलते थे। मंगलवार को भी दोनों गांव के किशोर-युवा रोज की तरह खेलने के लिए इसी मैदान में गए। इसी क्रम में वहां हल्की बारिश होने लगी। कहते हैं कि बारिश से बचने के लिए वेलोग एक पेड़ के नीचे आ गए। जहां देखते ही देखते अचानक आसमान से वज्रपात हो गया।

फलस्वरुप वहां मौजूद सभी पांच किशोर गंभीर रूप से बेहोश हो गए। घटना की सूचना के बाद आसपास के लोगों ने सभी बेहोश किशोरों को नजदीक के एक अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने चार किशोरों को मृत घोषित कर दिया। वहीं उमेश यादव की नाजुक स्थिति को देखते हुए सघन चिकित्सा जांच शुरू कर दी।

प्रतिनिधियों की सहायता इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जमुआ विधायक मंजु कुमारी समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त गांवों में पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहयोग करने की बात कही। मौके पर महादेव दुबे, वीरेंद्र तिवारी, विजयनंदन तिवारी, रामनारायण दास, अजय राय, अजय तिवारी आदि लोग भी उपस्थित थे।