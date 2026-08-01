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हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस भरी गर्मी

By Sanjay Kushwaha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। तेज धूप से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दिन का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है।

हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस भरी गर्मी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बावजूद तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोगों ने 47 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का अहसास किया।

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मौसम का हाल

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। दिन चढ़ने के साथ ही बादल छंट गए और तेज धूप निकल आई। दोपहर के समय फिर से बादलों की आवाजाही शुरू हुई और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आयानगर मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा 3.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आयानगर के अलावा सफदरजंग, लोधी रोड, रिज, पालम में भी हल्की बूंदाबांदी हुई।

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उमस और तापमान

वायुमंडल में पहले से ही मौजूद नमी और तापमान ज्यादा होने के चलते लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर 69 से 85 फीसदी तक रहा।

आगामी मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हल्की बारिश के ही आसार हैं। दिन में तेज धूप के साथ-साथ बीच-बीच में बादलों का आवाजाही बनी रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सयिस तक रह सकता है। जबकि, मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

हवा की गुणवत्ता

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 77 के अंक पर रहा था। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक या मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली में कितनी बारिश दर्ज की गई?
आयानगर मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा 3.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
Sanjay Kushwaha

लेखक के बारे में

Sanjay Kushwaha

शॉर्ट बायो : संजय कुशवाहा पिछले 21 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में पर्यावरण एवं वन्य जीव, मौसम, विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण बीट की कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभवः
संजय कुशवाहा पत्रकारिता और लेखन जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें पत्रकारिता में 21 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स समूह) में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत हैं। अपनी इस भूमिका के अंतर्गत वे दिल्ली में अलग-अलग विभागों की खबरें रिपोर्ट करते हैं। उनकी खबरों में पर्यावरण, वन्यजीव, मौसम और राजनीति के विविध रंगों को पहचाना जा सकता है।


करियर का सफरः
संजय कुशवाहा यूं तो कॉलेज के दिनों से विविध लेखन करते रहे और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपते भी रहे। वर्ष 2005 से दैनिक भास्कर सोनीपत, फिर अमर उजाला देहरादून और फिर दैनिक जागरण देहरादून में काम किया। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान दिल्ली में रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। लंबे पत्रकारीय जीवन में संजय कुशवाहा ने साहित्य, संस्कृति, नगर निगम से लेकर अपराध और राजनीति तक की कवरेज की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमिः
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले संजय कुशवाहा को किताबें पढ़ना बेहद पसंद रहा है। खासतौर पर साहित्य, इतिहास और वन्य जीव के बारे में उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया है।


पत्रकारीय दृष्टिकोणः
दिल्ली के पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या, मौसम चक्र, वन्य जीवन, जंगल आदि की विशेष समझ। दिल्ली विधानसभा और कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग। स्थानीय निकाय एनडीएमसी की रिपोर्टिंग।


विशेषज्ञताः
साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन
राजनीति, विधानसभा, कांग्रेस पार्टी
स्थानीय निकाय एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम

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