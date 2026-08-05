बंधक बनाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के दोषियों को हुई आजीवन कारावास
अलीगंज के एक गांव में, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता ने 16 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष मामला सुना और दोषियों को जेल में रखने का आदेश दिया। उन्हें 1,09,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
बंधक बनाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को आजीवन कारावास कारावास की सजा सुनाई। एक लाख नौ हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना अलीगंज के गांव पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि 16 नवंबर 2020 को छोटे भाई को शौच कराने के लिए घर से दूर गई थी। आरोप था कि आरोपी आकाश पुत्र हरीशंकर, अनिल उर्फ मंगली पुत्र शिव कुमार निवासी नगला साबा थाना अलीगंज ने साथियों संग मिलकर पकड़ लिया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
भाई ने घर पर जाकर घरवालों को सूचना दी। घरवाले मौके पर पहुंचे। पीड़िता अचेत हालत में मिली थी।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने आरोपी आकाश को दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास मरने तक तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
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