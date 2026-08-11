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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या के आरोपी फोइ उर्फ असलम को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शोहरतगढ़ पुलिस ने उसे धारा 103(1) बीएनएस और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शोहरतगढ़ पुलिस ने क्षेत्र के नकथर गांव निवासी फोइ उर्फ असलम पुत्र कसाब पर धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित फोइ उर्फ असलम पुत्र कसाब को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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