पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने में दोषी को उम्रकैद
चाईबासा में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में रामलाल बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बच्ची का शव 21 मार्च 2022 को पाया गया था। मामले में रामलाल की पहचान माँ के बयान पर हुई थी, और उसे 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चाईबासा, संवाददाता। पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंझारी निवासी रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में दोषी करारा रामलाल को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके खिलाफ मृतका की मां के बयान पर 21 मार्च 2022 को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 19 मार्च 2022 को 5 वर्षीय बेटी घर से अचानक लापता हो गई। खोजबीन में ग्रामीणों द्वारा पता चला कि गांव के रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा के साथ देखा गया था।
वह बिस्कुट खरीदने के बहाने पुत्री को अपने साथ ले गया था। बहुत खोजबीन करने पर पता नहीं चला। 21 मार्च 2022 की सुबह ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पुत्री का शव गांव के बाहर ट्रांसफॉर्मर के नीचे पड़ा है। वह घटना स्थल पर जाकर देखी तो पुत्री को मरा पाया। मामले में दावा किया गया था कि रामलाल ने उसकी पुत्री के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से फेंक दिया।
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