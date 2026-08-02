Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने में दोषी को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

चाईबासा में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में रामलाल बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बच्ची का शव 21 मार्च 2022 को पाया गया था। मामले में रामलाल की पहचान माँ के बयान पर हुई थी, और उसे 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने में दोषी को उम्रकैद

चाईबासा, संवाददाता। पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंझारी निवासी रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में दोषी करारा रामलाल को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके खिलाफ मृतका की मां के बयान पर 21 मार्च 2022 को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 19 मार्च 2022 को 5 वर्षीय बेटी घर से अचानक लापता हो गई। खोजबीन में ग्रामीणों द्वारा पता चला कि गांव के रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा के साथ देखा गया था।

वह बिस्कुट खरीदने के बहाने पुत्री को अपने साथ ले गया था। बहुत खोजबीन करने पर पता नहीं चला। 21 मार्च 2022 की सुबह ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पुत्री का शव गांव के बाहर ट्रांसफॉर्मर के नीचे पड़ा है। वह घटना स्थल पर जाकर देखी तो पुत्री को मरा पाया। मामले में दावा किया गया था कि रामलाल ने उसकी पुत्री के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से फेंक दिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Chaibasa News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।