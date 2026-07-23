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पांच वर्षीय बच्ची की गला घोटकर हत्या में आजीवन कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कैराना में एक पांच वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में उमरदीन को आजीवन कारावास और 25000 रुपये का अर्थ दंड दिया गया है। घटना 19 जुलाई 2022 को हुई थी, जब हत्या के बाद उमरदीन ने शव को छिपा दिया था। मामला थाना कांधला में दर्ज किया गया था।

पांच वर्षीय बच्ची की गला घोटकर हत्या में आजीवन कारावास

कैराना। पांच वर्षीय मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या करके शव को छुपाने में दोष साबित होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुजरिम उमरदीन निवासी गांव खेड़ा कुरतान को पाए आजीवन कठोर कारावास और 25000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 19 जुलाई 2022 को थाना कांधला क्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान निवासी खुरशेद की 5 वर्षीय बेटी की उसी के गांव निवासी उमरदीन ने गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा साक्ष्य मिटाने के लिए शव को छिपा दिया था। हत्या के संबंध में खुरशेद ने थाना कांधला पर मुकदमा दर्ज कराया था।

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पुलिस ने साक्ष्य इक्टठे करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई।

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