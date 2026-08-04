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अस्थमा के गंभीर मरीज की ऑपरेशन कर बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में सदर अस्पताल के आईसीयू में पहली बार एक जटिल ट्रेकियोस्टॉमी प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। 62 वर्षीय श्रुबैदा खातून को गंभीर अस्थमा के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

अस्थमा के गंभीर मरीज की ऑपरेशन कर बचाई जान

सीतामढ़ी। सदर अस्पताल के आईसीयू में पहली बार एक जटिल एवं जीवनरक्षक ट्रेकियोस्टॉमी प्रक्रिया रविवार को देर रात सफलतापूर्वक की गई। 62 वर्षीय श्रुबैदा खातून, जिन्हें गंभीर अस्थमा (ब्रोंकियल अस्थमा/सीओपीडी) के कारण सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी, उनकी जान बचाने के लिए रविवार को यह सफल प्रक्रिया की गई। चिकित्सकों के अनुसार मरीज की स्थिति बेहद गंभीर थी और उन्हें लंबे समय तक वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता थी। ऐसे में एमडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय कुमार ने मरीज की गर्दन में शल्य प्रक्रिया के माध्यम से श्वास नली में विशेष ट्यूब स्थापित कर ट्रेकियोस्टॉमी की। इसके बाद ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़कर मरीज को सुरक्षित श्वास सहायता उपलब्ध कराई गई। इस जटिल प्रक्रिया में डीएनबी प्रथम वर्ष के छात्र डॉ. अविनाश ने सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सदर अस्पताल में बड़ी उपलब्धि

सदर अस्पताल में पहली बार इस स्तर की जटिल प्रक्रिया की सफलता को जिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

उन्नत क्रिटिकल केयर सेवाएं

इससे अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी और जिला स्तर पर ही उन्नत क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य सरकार की नई नीति

चिकित्सकों ने बताया कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की नई रेफरल नीति, आईसीयू संचालन व्यवस्था तथा डीएनबी कोर्स की उपयोगिता को भी मजबूती प्रदान करती है। साथ ही यह सिद्ध करती है कि जिला अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं।

ऐतिहासिक उपलब्धि

इस उपलब्धि का श्रेय जिला पदाधिकारी रिची पांडेय के मार्गदर्शन, सिविल सर्जन डॉ. आर. के. यादव के नेतृत्व तथा अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की सतत मॉनिटरिंग को दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ट्रेकियोस्टॉमी प्रक्रिया किसके लिए की गई थी?
यह प्रक्रिया 62 वर्षीय श्रुबैदा खातून के लिए की गई थी, जिन्हें गंभीर अस्थमा के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी।
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