Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी की हत्या में दूसरी बार सुनवाई में भी पति को उम्रकैद

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर के महमदपुर सुरा गांव में पत्नी की हत्या के मामले में सुबोध राय को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहले भी उसे दोषी करार दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की दोबारा सुनवाई कराई गई। अब उसे दस हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

पत्नी की हत्या में दूसरी बार सुनवाई में भी पति को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गायघाट थाने के महमदपुर सुरा गांव में नौ वर्ष पहले पत्नी की हत्या मामले में दूसरी बार सुनवाई में भी दोषी सुबोध राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई।इससे पहले छह मई 2022 को सेशन ट्रायल के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के कोर्ट ने सुबोध राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके विरुद्ध उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद

इसमें कहा गया कि सेशन ट्रायल के दौरान वह अधिवक्ता नहीं रख सका। इससे गवाहों का कोर्ट के समक्ष प्रतिपरीक्षण नहीं कराया जा सका। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट को वापस कर दिया था। उसकी अर्जी पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ रामबाबू सिंह ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय कुमार ने साक्ष्य पेश किए।

Arun Kumar Jha

लेखक के बारे में

Arun Kumar Jha
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Murder Case अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।