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शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाने में उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक लड़की के शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो के मामले में रवि पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। केस की जांच सीबीआई ने की और इस गंभीर अपराध को साबित करने के लिए कई साक्षियों की गवाही कराई गई।

शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाने में उम्रकैद

वाराणसी । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नितिन पाण्डेय की कोर्ट ने नाबालिक लड़की के ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाकर पैसा कमाने के मामले में आरोपी रवि पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख अस्सी हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 70 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सीबीआई के विशेष अभियोजक अधिकारी दीप नारायण व विशेष अभियोजक अधिकारी संतोष सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 2022 में सरकार ने नाबालिक बच्ची के पोर्न वीडियो बनाकर कर कुछ लोग पैसा कमाने के मामला सामने आने पर सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने नई दिल्ली में आईटी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस मामले सीबीआई के विवेचक रॉबिन सिंह कैंट थाना क्षेत्र से एक पीड़िता को अपने साथ ले गए। उसके मोबाइल और पूछ ताछ से खुलासा हुआ और उसके मोबाइल से भी कई वीडियो बरामद हुआ। उसने बताया कि आरोपी ने उसे पहले बहला फुसलाकर संबंध बनाया उसके बाद बहुत सारी वीडियो बनाए और उसका फिल्म के रूप में डालकर पैसा कमाया। ​इस जघन्य और तकनीकी रूप से जटिल वारदात को न्यायालय के समक्ष साबित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह की ओर से 11 महत्वपूर्ण साक्षियों की गवाही कराई गई। इनमें स्वयं पीड़िता, पीड़िता की मां, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, बैंक अधिकारी, सीबीआई के विवेचक निरीक्षक रॉबिन सिंह, रिलायन्स जिओ के नोडल अधिकारी और फॉरेन्सिक साइन्स (गांधीनगर) के विशेषज्ञ शामिल थे。

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ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा: कोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषसिद्ध ने एक अवयस्क बालिका को पहले गन्दे वीडियो दिखाये, फिर उसके अश्लील वीडियो एवं फोटो खींचे एवं इसे दिखाकर तथा उसे डरा-धमकाकर, उसके साथ दो से तीन बार अपराध करता रहा। कोर्ट ने कहा कि भारत वर्ष में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा अपराध हो गया है, जिस पर सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनेकों प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। परन्तु अभी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लिप्त व्यक्ति मानसिक रोगी तो है ही। साथ-ही-साथ ऐसा व्यक्ति समाज के लिए एक खतरा भी है। निश्चित रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे कि भविष्य में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल होती ही है और उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय का भी यह दायित्व है कि न्यायालय उस व्यक्ति, जिसने ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज वीडियोज बनाये हों, उसे ऐसे दण्ड से दण्डित करे, जिससे कि समाज में एक संदेश तो जाये।

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सामान्य प्रश्न

रवि पटेल को कितनी सजा मिली है?
रवि पटेल को उम्रकैद की सजा मिली है।
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