शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाने में उम्रकैद

वाराणसी । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नितिन पाण्डेय की कोर्ट ने नाबालिक लड़की के ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाकर पैसा कमाने के मामले में आरोपी रवि पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख अस्सी हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 70 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सीबीआई के विशेष अभियोजक अधिकारी दीप नारायण व विशेष अभियोजक अधिकारी संतोष सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 2022 में सरकार ने नाबालिक बच्ची के पोर्न वीडियो बनाकर कर कुछ लोग पैसा कमाने के मामला सामने आने पर सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने नई दिल्ली में आईटी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस मामले सीबीआई के विवेचक रॉबिन सिंह कैंट थाना क्षेत्र से एक पीड़िता को अपने साथ ले गए। उसके मोबाइल और पूछ ताछ से खुलासा हुआ और उसके मोबाइल से भी कई वीडियो बरामद हुआ। उसने बताया कि आरोपी ने उसे पहले बहला फुसलाकर संबंध बनाया उसके बाद बहुत सारी वीडियो बनाए और उसका फिल्म के रूप में डालकर पैसा कमाया। ​इस जघन्य और तकनीकी रूप से जटिल वारदात को न्यायालय के समक्ष साबित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह की ओर से 11 महत्वपूर्ण साक्षियों की गवाही कराई गई। इनमें स्वयं पीड़िता, पीड़िता की मां, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, बैंक अधिकारी, सीबीआई के विवेचक निरीक्षक रॉबिन सिंह, रिलायन्स जिओ के नोडल अधिकारी और फॉरेन्सिक साइन्स (गांधीनगर) के विशेषज्ञ शामिल थे。