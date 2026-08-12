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बहुचर्चित एसी मिस्त्री हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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हाथरस में तीन साल पहले हुई एसी तकनीशियन संजय की हत्या के मामले में अपर न्यायाधीश कोर्ट ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संजय की 5 जुलाई 2023 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।

बहुचर्चित एसी मिस्त्री हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

हाथरस,कार्यालय संवाददाता। तीन साले पुराने बहुचर्चित एसी मिस्त्री हत्याकांड में मंगलवार को अपर न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह ने पांच अभियुक्तों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर पांचों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला पांच जुलाई 2023 का है। शहर के गणेश सिटी निवासी संजय प्रापर्टी का काम करता था। साथ ही उसकी मुरसान गेट स्थित माहौर गेस्ट हाउस के पास एसी रिपेयरिंग की दुकान थी। संजय मूल रूप से इगलास क्षेत्र के गांव साथिनी का रहने वाला था। 5 जुलाई 2023 को दिनदहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

घटना के बाद संजय के भाई मनोज ने बाइक सवार दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर हत्याकांड के पीछे शामिल आरोपियों का पता लगाया। पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने देवेंद्र उर्फ देवू निवासी रहना कला हाथरस गेट और मोनिषकांत शर्मा निवासी चित्रकूट बगीची को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने हरदुआगंज अलीगढ़ निवासी गौरव चौधरी, मुरसान के महामौनी निवासी संतोष जाट और नगला पदू निवासी रामू के नाम बताए थे। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव तिवारी और राजपाल सिंह दिशवार ने पैरवी की। मंगलवार को न्यायालय ने मोनिषकान्त शर्मा पुत्र अमीकान्त शर्मा निवासी चित्रकूट बगीची आगरा रोड हाथरस, देवेन्द्र उर्फ देबू उर्फ देवकी पुत्र सतीशचन्द्र निवासी रहना थाना हाथरस गेट, गौरव चौधरी पुत्र जतनपाल निवासी भवनगढ़ी हरदुआगंज अलीगढ़, संतोष जाट पुत्र रामबिहारी निवासी महामौनी थाना मुरसान और रामू उर्फ रामकुमार पुत्र हरीशंकर निवासी नगला पदू थाना मुरसान को दोषी करार दिया। अदालत ने पांचों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी गोविंद वशिष्ठ ने की।

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