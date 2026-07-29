चर्चित भुटकुन शुक्ला हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद

10 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास - लगभग 29 वर्ष पूर्व लालगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 1997 में हुई थी यह घटना

लगभग 29 वर्ष पूर्व जिले के लालगंज सहित उत्तर बिहार के चर्चित भुटुकन शुक्ला हत्याकांड मामले में बुधवार को अदालत का फैसला आया। अदालत ने हमलावर दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भुटकुन शुक्ला को लालगंज में सरेशाम उनके साथी ने गोलियों से भून डाला था।

अदालत का फैसला भुटकुन शुक्ला बाहुबलि छोटन शुक्ला के छोटे और लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 की अदालत ने लालगंज थाना कांड संख्या 100/1997 एवं सत्रवाद संख्या 589/2002 में सुनवाई पूरी करने के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने अभियुक्त दीपक कुमार सिंह, पिता अशोक कुमार सिंह, निवासी सरमस्तीपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माने और अतिरिक्त सजा का प्रावधान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत भी दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 1997 में लालगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या और जानलेवा हमले से जुड़ा था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 307/34, 120-बी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

न्यायिक प्रक्रिया की लंबाई लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामलों के निष्पादन में सहायता के लिए कोर्ट में शुरू कराए गए स्पीडी ट्रॉयल पुलिस कोषांग की ओर से गवाह व साक्ष्य उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई। केस के निष्पादन में इससे मदद मिली। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी करीब तीन दशक पुराने इस मामले में आए फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय के निर्णय के बाद दोषी को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस फैसले से यह संदेश भी गया कि गंभीर आपराधिक मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाता है। -अमिताभ सिंह