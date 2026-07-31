तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में दोषी अमित कुजूर को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास

गुमला जिले में 2017 में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी अमित कुजूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर जुर्माने के साथ दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी लगाया गया। घटना के बाद की जांच में आरोपी की संलिप्तता स्थापित हुई, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।

गुमला, प्रतिनिधि। जारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी अमित कुजूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दो अलग-अलग धाराओं के तहत 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक धारा में दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2017 की शाम तीन वर्षीय बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान अमित कुजूर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद की स्थिति घटना के बाद उसने बच्ची को किसी से कुछ नहीं बताने की धमकी देकर घर भेज दिया। रास्ते में रोती हुई बच्ची को दिव्यांग लेपड़ा खेरवार ने देखा और उसे घर पहुंचाया। घटना के बाद परिजनों ने गलतफहमी में लेपड़ा खेरवार को ही आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ जारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं घटना के बाद वास्तविक आरोपी अमित कुजूर कोलकाता फरार हो गया।

अमित कुजूर की गिरफ्तारी करीब तीन वर्ष बाद गांव लौटने पर अमित कुजूर ने एक अन्य बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने वर्ष 2017 की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच की। वर्ष 2020 में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में लेपड़ा खेरवार को बाइज्जत बरी कर दिया। करीब नौ वर्षों तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने अमित कुजूर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।