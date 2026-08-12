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आदिवासी की हत्या मामले में एक को उम्रकैद, आठ बरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य प्रदेश के नीमच में 5 साल पुराने हत्या मामले में विशेष अदालत ने आरोपी छीतर गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आठ अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। मृतक कन्हैयालाल भील अपनी लापता पत्नी की तलाश कर रहा था, जब वारदात हुई और उसे गंभीर चोटें लगीं।

आदिवासी की हत्या मामले में एक को उम्रकैद, आठ बरी

नीमच, एजेंसी। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी व्यक्ति की हत्या के पांच साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, आठ अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना ने सात अगस्त को दिए फैसले में छीतर गुर्जर (36) को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला 26 अगस्त 2021 का है। मृतक की पहचान कन्हैयालाल भील (45) के रूप में हुई है। अभियोजन के अनुसार, कन्हैयालाल अपनी लापता पत्नी की तलाश कर रहा था।

वह सिंगोली-नीमच मार्ग पर वाहनों को रोककर उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। इसी दौरान छीतर गुर्जर की मोटरसाइकिल कन्हैयालाल से टकरा गई। हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। आरोप है कि इसके बाद छीतर ने उसके साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल कन्हैयालाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

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