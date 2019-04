बलात्कार मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले नारायण साईं को बलात्कार मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। सूरत की सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। इस मामले में सजा का ऐलान आज (30 अप्रैल) को होना था।

Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram who was found guilty in a rape case by Surat Sessions Court, has been sentenced to life imprisonment. (file pic) pic.twitter.com/R80kNXo5v6