लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ ने एएमसी कमांडेंट का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ ने शनिवार को आर्मी मेडिकल कोर के कमांडेंट का पद संभाला। इससे पहले वे पूर्वी कमान के मेजर जनरल मेडिकल थे। वे असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता रखते हैं। 36 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया।
लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ ने शनिवार को आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर एवं कॉलेज के कमांडेंट और एएमसी रिकॉर्ड्स के ऑफिसर-इन-चार्ज का पदभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले वह हेडक्वार्टर पूर्वी कमान में मेजर जनरल मेडिकल के पद पर तैनात थे। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र, लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ एक प्रतिष्ठित रेडियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सीटी व एमआरआई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 36 वर्षों के अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में क्लिनिकल, एकेडमिक, ऑपरेशनल, रिसर्च और प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें